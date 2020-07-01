Группа иностранцев предстанет перед судом по подозрению в незаконном приобретении с целью сбыта 47 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении граждан Турции и Нидерландов, подозреваемых в незаконном приобретении с целью сбыта 47 кг кокаина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции и Нидерландов по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в июле 2019 года в ходе проведения ряда следственных (розыскных) действий, направленных на разоблачение противоправной деятельности указанных лиц было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин весом более 47 кг.
Напомним, сотрудник СБУ в составе преступной группы занимался сбытом амфетамина.