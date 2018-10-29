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В Полтаве выиграно джекпот лотереи "Спортпрогноз"

В Полтаве выиграно джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Киев  •  УНН

 • 10051 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Полтаве сделано выигрышную ставку в ТОТО лотерее "Спортпрогноз". Победитель угадал результаты 12 футбольных матчей и сорвал джекпот в размере 310 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

"Выигрышная ставка была сделана 26 октября в "ЛОТО маркете", расположенном в Полтаве по адресу: ул. Небесной сотни, 116-А. На ставку счастливчик потратил всего 10 грн", - уточнили в "М.С.Л.".

Для оформления выигрыша победителю необходимо обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65.

В "М.С.Л." тем временем напомнили, что выиграть джекпот "Спортпрогноз" может тот игрок, который правильно предскажет результат 12 футбольных матчей, при этом не нужно угадывать точный счет игры, а только - команду-победителя или ничью. Также денежные призы предусмотрены за правильно угаданые 11 и 10 пар.

Тираж №911, в котором было сорвано джекпот в 310 000 гривен, состоял из матчей, которые происходили в Украине, Испании, Италии, Англии, Германии и Франции.

Интересен тот факт, что победитель, который сделал выигрышную ставку в Полтаве, смог предсказать 6 ничьих - что может быть одновременно как показателем настоящей удачи, так и немалых аналитических способностей игрока, отметил оператор "М.С.Л.".

Сумма джекпота на очередной тираж лотереи ТОТО "Спортпрогноз" № 912 составляет 200 тыс. грн.

Справка УНН: "Спортпрогноз" - один из первых брендов "М.С.Л.", который появился еще в советское время в 1987 году. За тридцать лет развития и совершенствования "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине.

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