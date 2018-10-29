У Полтаві виграно джекпот лотереї “Спортпрогноз”

“Виграшну ставку було зроблено 26 жовтня у "ЛОТО маркеті", що розташований у Полтаві за адресою: вул. Небесної сотні, 116-А. На ставку щасливчик витратив лише 10 грн”, - уточнили в “М.С.Л.”.

Для оформлення виграшу переможцю необхідно звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65.

У “М.С.Л.” тим часом нагадали, що виграти джекпот "Спортпрогноз" може той гравець, який правильно передбачить результат 12 футбольних матчів, при цьому не потрібно вгадувати точний рахунок гри, а лише - команду-переможця або нічию. Також грошові призи передбачені за правильно вгадані 11 та 10 пар.

Тираж №911, у якому було зірвано джекпот у 310 000 гривень, складався з матчів, які відбувалися в Україні, Іспанії, Італії, Англії, Німеччині та Франції.

Цікавим є той факт, що переможець, який зробив виграшну ставку у Полтаві, зміг передбачити 6 нічиїх – що може бути одночасно як показником справжньої удачі, так і чималих аналітичних здібностей гравця, зазначив оператор “М.С.Л.”.

Сума джекпоту на черговий тираж лотереї ТОТО "Спортпрогноз" № 912 складає 200 тис. грн.

Довідка УНН: "Спортпрогноз" - один з найперших брендів "М.С.Л.", який з’явився ще за радянських часів у 1987 році. За тридцять років розвитку та вдосконалення "Спортпрогноз" залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.