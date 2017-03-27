В Польше заявили о фальсификации избрания Д.Туска председателем Евросовета

По словам министра, перевыборы Д.Туска прошли с фальсификацией.

"У нас есть экспертизы о том, что Туск был избран на второй срок главы Европейского совета методом, который можно обжаловать на уровне европейского права", - сказал В.Ващиковський.

Также он отметил, что передал экспертизы премьер-министру, чтобы польское правительство приняло решение, стоит ли обжаловать избрание Д.Туска председателем Евросовета.

Напомним, на саммите Европейского союза лидеры стран-членов переизбрали Дональда Туска президентом Евросовета.