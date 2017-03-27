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У Польщі заявили про фальсифікацію обрання Д.Туска головою Євроради

У Польщі заявили про фальсифікацію обрання Д.Туска головою Євроради

Київ • УНН

 • 11469 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив про те, що перевибори Дональда Туска президентом Європейської ради були сфальсифіковані, передає УНН з посиланням на TVN24.

За словами міністра, перевибори Д.Туска пройшли з фальсифікацією.

"У нас є експертизи про те, що Д.Туск був обраний на другий термін глави Європейської ради методом, який можна оскаржити на рівні європейського права", - сказав В.Ващиковський.

Також він відзначив, що передав експертизи прем'єр-міністру, щоб польський уряд ухвалив рішення, чи оскаржувати обрання Д.Туска головою Євроради.

Нагадаємо, на саміті Європейського союзу лідери країн-членів переобрали Дональда Туска президентом Євроради.

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