В Польше задержали чиновника, подозреваемого в шпионаже в пользу россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало мужчину из-за подозрения в шпионаже в пользу российских спецслужб. Его арестовали 17 марта, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Детали
Подозреваемый, который является гражданином Польши, работал в архиве ЗАГСа в Варшаве и имел доступ к документам двух других общих архивов столицы, сообщает ABW.
В агентстве отмечают, что из-за характера этих документов его действия расценивают как угрозу внутренней и внешней безопасности страны.
Сотрудники ABW сообщают об обнаружении во время серии обысков большого количества доказательств, которые сейчас анализируются.
На основании выводов агентства, говорится в сообщении, прокуратура начала расследование. Мужчине предъявили обвинения в шпионаже и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.
Дополнение
Польша начала укреплять свои вооруженные силы из-за угрозы нападения со стороны россии и беларуси.