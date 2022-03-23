В Польше задержали чиновника, подозреваемого в шпионаже в пользу россии

Детали

Подозреваемый, который является гражданином Польши, работал в архиве ЗАГСа в Варшаве и имел доступ к документам двух других общих архивов столицы, сообщает ABW.

В агентстве отмечают, что из-за характера этих документов его действия расценивают как угрозу внутренней и внешней безопасности страны.

Сотрудники ABW сообщают об обнаружении во время серии обысков большого количества доказательств, которые сейчас анализируются.

На основании выводов агентства, говорится в сообщении, прокуратура начала расследование. Мужчине предъявили обвинения в шпионаже и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

Дополнение

Польша начала укреплять свои вооруженные силы из-за угрозы нападения со стороны россии и беларуси.