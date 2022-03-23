У Польщі затримали чиновника, підозрюваного у шпигунстві на користь росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало чоловіка через підозру у шпигунстві на користь російських спецслужб. Його арештували 17 березня, пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
Деталі
Підозрюваний, який є громадянином Польщі, працював у архіві РАГСу у Варшаві та мав доступ до документів двох інших загальних архівів столиці, повідомляє ABW.
У агентстві зазначають, через характер цих документів його дії розцінюють як загрозу внутрішній і зовнішній безпеці країни.
Співробітники ABW повідомляють про виявлення під час серії обшуків великої кількості доказів, що наразі аналізуються.
На підставі висновків агентства, йдеться у повідомленні, прокуратура розпочала розслідування. Чоловіку висунули звинувачення у шпигунстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.
Доповнення
Польща почала зміцнювати свої Збройні сили через загрозу нападу з боку росії та білорусі.