В Польше задержали 20 граждан РФ во время "разборок" с футбольными хулиганами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Перед одним из торгово-развлекательных центров в Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России, выходцев с Кавказа, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Так, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться "выяснения отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами", пишет издание. По информации портала Onet, речь идет о псевдоболельщиках клуба "Краковия".
Как отмечает издание, лица с Кавказа "хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам". О запланированной встрече узнала полиция, которая утром задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.
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