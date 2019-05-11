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Білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років

Білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Співробітники Брестської митниці виявили в автомобілі росіянки понад 100 кілограм екстазі і близько 550 грам “речовини коричневого кольору”, яка виявилася гашишем. Про це повідомляється на сайті митного відомства країни, передає УНН.

Всього з конструктивних відсіків вилучено 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кілограм. У них знаходилося кристалічна речовина бежевого кольору, і три полімерних брикету зі спресованою речовиною коричневого кольору вагою близько 550 грам.

Дівчина намагалася провести заборонені речовини з Польщі на територію Євразійського економічного союзу. Співробітники митниці виявили під час огляду автомобіля схованки, які відкриваються за допомогою електромагнітного замка. У публікації повідомляється, що це найбільша партія наркотиків, виявлених на митниці за останні 25 років. Відносно дівчини порушили кримінальну справу.

Як зазначалося раніше, Білорусь назве суму збитків від надходження забрудненої нафти після ревізії.

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