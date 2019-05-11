Белорусская таможня обнаружила в автомобиле россиянки крупнейшую партию экстази за 25 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сотрудники Брестской таможни обнаружили в автомобиле россиянки более 100 килограмм экстази и около 550 грамм “вещества коричневого цвета”, которое оказалось гашишем. Об этом сообщается на сайте таможенного ведомства страны, передает УНН.
Всего из конструктивных отсеков извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 килограмм. В них находилось кристаллическое вещество бежевого цвета, и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 грамм.
Девушка пыталась провести запрещённые вещества из Польши на территорию Евразийского экономического союза. Сотрудники таможни обнаружили при осмотре автомобиля тайники, которые открываются с помощью электромагнитного замка. В публикации сообщается, что это самая крупная партия наркотиков, выявленных на таможне за последние 25 лет. В отношении девушки возбудили уголовное дело.
Как отмечалось ранее, Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии.