Білорусь назве суму збитків від надходження забрудненої нафти після ревізії

Зазначається, що при підрахунку збитків будуть враховувати декілька факторів.

“Це величезний збиток, нанесений нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах (це насоси на самих станціях і все інше) та на НПЗ. І це величезний збиток, який був нанесений країні. Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит — ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів. Журналісти часто цю суму називають, вони недалеко від істини”, — зазначив Лукашенко.

Також, голова держави підкреслив, що негативно оцінює те, що трапилося.

“Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) — і величезна труба була забруднена отруйною нафтою. За тиждень навіть трубу, по якій прокачується нафта, на 4-5 мм, як кажуть фахівці, з’їдає” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним питання постачання неякісної нафти на білоруські НПЗ.