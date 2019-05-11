Білорусь назве суму збитків від надходження забрудненої нафти після ревізії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Білорусь назве суму збитків від надходження забрудненої нафти з Росії в нафтопровід “Дружба” після ревізії НПЗ. Мова може йти про сотні мільйонів доларів. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
Зазначається, що при підрахунку збитків будуть враховувати декілька факторів.
“Це величезний збиток, нанесений нафтопроводу, самому обладнанню на нафтопроводах (це насоси на самих станціях і все інше) та на НПЗ. І це величезний збиток, який був нанесений країні. Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит — ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів. Журналісти часто цю суму називають, вони недалеко від істини”, — зазначив Лукашенко.
Також, голова держави підкреслив, що негативно оцінює те, що трапилося.
“Розхлябаність і розхитаність на території Росії (а це тисячі кілометрів) — і величезна труба була забруднена отруйною нафтою. За тиждень навіть трубу, по якій прокачується нафта, на 4-5 мм, як кажуть фахівці, з’їдає” — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним питання постачання неякісної нафти на білоруські НПЗ.