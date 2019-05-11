Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти из России в нефтепровод "Дружба" после ревизии НПЗ. Речь может идти о сотнях миллионов долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Отмечается, что при подсчете убытков будут учитывать несколько факторов.
"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это насосы на самых станциях и все остальное) и на НПЗ. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - отметил Лукашенко.
Также, Глава государства подчеркнул, что негативно оценивает случившееся.
"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", - говорится в сообщении.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы поставок некачественной нефти на белорусские НПЗ.