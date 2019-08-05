У Польщі затримали 20 громадян РФ під час “розбірок” із футбольними хуліганами

Так, неподалік торгово-розважального центру M1 у Кракові мало відбутися “з’ясування взаємин за участі банди громадян Росії, в основному чеченської національності, із краківськими футбольними хуліганами”, пише видання. За інформацією порталу Onet, йдеться про псевдовболівальників клубу “Краковія”.

Як зазначає видання, особи з Кавказу “хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам”. Про заплановану зустріч дізналася поліція, яка вранці затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

Як повідомляв УНН, білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років.