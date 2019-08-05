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У Польщі затримали 20 громадян РФ під час “розбірок” із футбольними хуліганами

У Польщі затримали 20 громадян РФ під час “розбірок” із футбольними хуліганами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Перед одним із торгово-розважальних центрів у Кракові поліція затримала 20 осіб — громадян Росії, вихідців з Кавказу, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

Так, неподалік торгово-розважального центру M1 у Кракові мало відбутися “з’ясування взаємин за участі банди громадян Росії, в основному чеченської національності, із краківськими футбольними хуліганами”, пише видання. За інформацією порталу Onet, йдеться про псевдовболівальників клубу “Краковія”.

Як зазначає видання, особи з Кавказу “хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті, що не сподобалося футбольним хуліганам”. Про заплановану зустріч дізналася поліція, яка вранці затримала згаданих осіб на парковці перед ТЦ. У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

Як повідомляв УНН, білоруська митниця виявила в автомобілі росіянки найбільшу партію екстазі за 25 років.

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