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В полиции рассказали подробности физической подготовки правоохранителей

В полиции рассказали подробности физической подготовки правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 64458 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. О том, как происходит физическая подготовка правоохранителей и по каким показателям ее проверяют сообщили на запрос журналиста УНН в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.

"Физическая подготовка полицейских является видом служебной подготовки. Составляющими физической подготовки являются: общая физическая подготовка, тактика самозащиты и личной безопасности", - сообщили в Департаменте.

По данным правоохранителей, организация учебных занятий по физической подготовке определяется в соответствии с тремя категориями: полицейские подразделения полиции особого назначения, полицейские территориального подразделения, полицейские структурного подразделения; и возрастных групп: до 25 лет, от 26 до 30 лет, от 31 до 35 лет, от 36 до 40 лет, от 41 до 45 лет, от 46 до 50 лет, от 50 лет.

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"Правоохранители сдают бег на 100 и 1000 метров, комплексное силовое упражнение и отжимаются", - добавили в департаменте.

В полиции подчеркнули, что оценка по тактике самозащиты определяется по результатам решения следующих задач: комплексные действия полицейского при силовом задержании (болевой или удушающий прием, бросок, одевание наручников, внешний осмотр, конвоирование), комплексные действия полицейского с использованием специальных средств (резинового дубинки, наручников, проведение осмотра с угрозой применения огнестрельного оружия) комплексные действия полицейского при нападении правонарушителя (освобождение от захватов и охватов, нанесение ударов руками и ногами, подручными средствами, противодействие угрозе огнестрельного или холодного оружия).

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