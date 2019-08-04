У поліції розповіли подробиці фізичної підготовки правоохоронців

“Фізична підготовка поліцейських є видом службової підготовки. Складовими фізичної підготовки є: загальна фізична підготовка, тактика самозахисту та особистої безпеки” — повідомили у Департаменті.

За даними правоохоронців, організація навчальних занять з фізичної підготовки визначається відповідно до трьох категорій: поліцейські підрозділу поліції особливого призначення, поліцейські територіального підрозділу, поліцейські структурного підрозділу; та вікових груп: віком до 25 років, від 26 до 30 років, від 31 до 35 років, від 36 до 40 років, від 41 до 45 років, від 46 до 50 років, від 50 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майора поліції спіймали на продажі амфетаміну

“Правоохоронці здають біг на 100 та 1000 метрів, комплексну силову вправу та віджимаються”, — додали у департаменті.

У поліції підкреслили, що оцінка з тактики самозахисту визначається за результатами розв’язання таких задач: комплексні дії поліцейського при силовому затриманні (больовий або задушливий прийом, кидок, одягання кайданків, зовнішній огляд, конвоювання), комплексні дії поліцейського з використанням спеціальних засобів (гумового кийка, кайданків, проведення огляду з загрозою застосування вогнепальної зброї); комплексні дії поліцейського при нападі правопорушника (звільнення від захоплень та охоплень, нанесення ударів руками та ногами, підручними засобами, протидія загрозі вогнепальної або холодної зброї).