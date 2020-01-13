В полиции сообщили, сколько человек получили ожоги в результате порыва трубы у Ocean Plaza

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114407 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 136899 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108545 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109753 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109425 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132033 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130777 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В полиции сообщили, сколько человек получили ожоги в результате порыва трубы у Ocean Plaza

В полиции сообщили, сколько человек получили ожоги в результате порыва трубы у Ocean Plaza

Киев  •  УНН

 • 32661 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В результате порыва трубы возле столичного Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, которые сейчас госпитализированы. Об этом корреспонденту УНН сообщили правоохранители, находящиеся на месте событий возле ТРЦ.

"Пострадавшие 5-6 с ожогами, госпитализированы", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте порыва теплотрассы движение перекрыто, работает дорожная служба.

Кроме того, как стало известно журналисту УНН, пострадавшие были и в ресторане, но их количество неизвестно.

Также спасатели сейчас согласовывают план действий - как достать из провала маршрутку.

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На месте: скорая, спасатели КГГА, полиция, охрана ТРЦ, сотрудники ГУ ГСЧС в Киеве.

Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси.

Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.

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