В полиции сообщили, сколько человек получили ожоги в результате порыва трубы у Ocean Plaza
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В результате порыва трубы возле столичного Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, которые сейчас госпитализированы. Об этом корреспонденту УНН сообщили правоохранители, находящиеся на месте событий возле ТРЦ.
"Пострадавшие 5-6 с ожогами, госпитализированы", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте порыва теплотрассы движение перекрыто, работает дорожная служба.
Кроме того, как стало известно журналисту УНН, пострадавшие были и в ресторане, но их количество неизвестно.
Также спасатели сейчас согласовывают план действий - как достать из провала маршрутку.
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На месте: скорая, спасатели КГГА, полиция, охрана ТРЦ, сотрудники ГУ ГСЧС в Киеве.
Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.