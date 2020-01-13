Порив труби біля Ocean Plaza: рятувальники винесли з ТЦ 5 осіб, в однієї жінки опіки ніг

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві у результаті масштабного пориву біля Ocean Plaza гаряча вода з тепломережі потрапила у магазин “Ашан” та перший поверх ТРЦ. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб, в однієї жінки — опіки ніг. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.