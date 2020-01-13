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Порив труби біля Ocean Plaza: рятувальники винесли з ТЦ 5 осіб, в однієї жінки опіки ніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві у результаті масштабного пориву біля Ocean Plaza гаряча вода з тепломережі потрапила у магазин “Ашан” та перший поверх ТРЦ. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 осіб, в однієї жінки — опіки ніг. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Києва.

"Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 5 чоловік.

Рятувальники також винесли з будівлі 1 потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби", - повідомили у ДСНС.

Наразі на місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

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