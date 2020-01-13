Порыв трубы у Ocean Plaza: спасатели вынесли из ТЦ 5 человек, у одной женщины ожоги ног

КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек, у одной женщины - ожоги ног. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева.