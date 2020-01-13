Порыв трубы у Ocean Plaza: спасатели вынесли из ТЦ 5 человек, у одной женщины ожоги ног
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве в результате масштабного порыва у Ocean Plaza горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек, у одной женщины - ожоги ног. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Киева.
“Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ” Ocean Plaza “. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек.
Спасатели также вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы”, - сообщили в ГСЧС.
Сейчас на месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.
Напомним, вечером 13 января в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27 государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3 граждан с рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.