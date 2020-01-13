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У поліції повідомили, скільки людей отримали опіки в результаті пориву труби біля Ocean Plaza

У поліції повідомили, скільки людей отримали опіки в результаті пориву труби біля Ocean Plaza

Київ • УНН

 • 32661 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У результаті пориву труби біля столичного Ocean Plaza опіки отримали 5-6 осіб, які наразі госпіталізовані. Про це кореспонденту УНН повідомили правоохоронці, які перебувають на місці подій біля ТРЦ.

"Потерпілих 5-6 з опіками, госпіталізовані", - повідомили у поліції.

Наразі на місці пориву теплотраси рух перекрито, працює дорожня служба.

Крім того, як стало відомо журналісту УНН, потерпілі були і в ресторані, але їх кількість невідома.

Також рятувальники зараз погоджують план дій - як дістати із провалу маршрутку.

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На місці: швидка, рятувальники КМДА, поліція, охорона ТРЦ, співробітники ГУ ДСНС у Києві.

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27 державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажира, а також 3 громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

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