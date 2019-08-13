Нетрезвый водитель на тракторе наехал на 5-летнего ребенка в поле

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кицманском районе Черновицкой области во время проведения полевых работ травмировался маленький ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 12 августа, в 21:00, в полицию поступило сообщение о травмировании 5-летней девочки в селе Драчинцы. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Кицманского отдела полиции.

Правоохранители установили, что вечером родители ребенка на собственном приусадебном участке собирали покос сена на прицеп трактора, которым управлял 31-летний сосед. В это время вблизи них играла малолетняя дочь.

Предварительно, когда трактор начал ехать, девочка по неизвестным пока причинам оказалась под колесом прицепа. В результате наезда ребенок получил травму брюшной полости и перелом костей таза.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель трактора находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, во Львове автомобиль наехал на 8-летнего мальчика.

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