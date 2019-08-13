Нетверезий водій на тракторі наїхав на 5-річну дитину у полі

Так, 12 серпня, о 21:00, до поліції надійшло повідомлення про травмування 5-річної дівчинки в селі Драчинці. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечорі батьки дитини на власній присадибній ділянці збирали покіс сіна на причеп трактора, яким керував 31-річний сусід. У цей час поблизу них гралася малолітня донька.

Попередньо, коли трактор почав їхати, дівчинка з невідомих поки причин опинилася під колесом причепа. Внаслідок наїзду дитина отримала травму черевної порожнини та перелом кісток тазу.

Результати медичного освідування показали, що водій трактора перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За вказаним фактом слідчі Кіцманського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові автомобіль наїхав на 8-річного хлопчика.