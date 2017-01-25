В Южной исправительной колонии в Одесской области проверили соблюдение прав заключенных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 января. УНН. Прокуроры провели рейд по проверке соблюдения прав заключенных в Южной исправительной колонии №51, что в Одесской области. Об этом проинформировали в прокуратуре Одесской области, сообщает УНН.
"Во вторник, 24 января, первый заместитель прокурора Одесской области Александр Саулко и начальник профильного отдела прокуратуры Владимир Коломиец осуществили внеплановую проверку условий содержания лиц в Южной исправительной колонии № 51.
В ходе проверки прокуроры выявили ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства. В частности, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПВК № 51 нарушено право осужденных на соответствующие условия содержания, здравоохранение и материально-бытовое обеспечение", - сообщили в ведомстве.
Согласно сообщению, осужденные, на которых наложены дисциплинарные взыскания, содержатся в нечеловеческих условиях, а именно в полуподвальных помещениях без естественного освещения. Крайне неудовлетворительным является уровень организации оказания медицинской помощи осужденным, большинство помещений медчасти вообще не приспособлены для этого.
Кроме того, сообщили в пресс-службе, заключенные лишены возможности покупать продукты питания и предметы первой необходимости, из-за отсутствия надлежащего ассортимента в магазине.
По результатам проверки прокуратурой будут приняты меры реагирования с целью устранения нарушений прав указанных лиц и привлечения виновных к ответственности, отметили в прокуратуре.