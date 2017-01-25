У Південній виправній колонії на Одещині перевірили дотримання прав в’язнів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 січня. УНН. Прокурори провели рейд для перевірки дотримання прав в’язнів у Південній виправній колонії №51, що на Одещині. Про це проінформували у прокуратурі Одеської області, повідомляє УНН.
"У вівторок, 24 січня, перший заступник прокурора Одеської області Олександр Саулко та начальник профільного відділу прокуратури Володимир Коломієць здійснили позапланову перевірку умов тримання осіб у Південній виправній колонії № 51.
В ході перевірки прокурори виявили низку порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства. Зокрема, унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків службовими особами ПВК № 51 порушено право засуджених на відповідні умови утримання, охорону здоров'я та матеріально-побутове забезпечення", - повідомили у відомстві.
Згідно з повідомленням, засуджені, на яких накладені дисциплінарні стягнення, утримуються в нелюдських умовах, а саме у напівпідвальних приміщеннях без денного освітлення. Вкрай незадовільним є рівень організації надання медичної допомоги засудженим, більшість приміщень медчастини взагалі непристосовані для цього.
Крім того, повідомили у прес-службі, ув’язнені позбавлені можливості купувати продукти харчування та предмети першої необхідності, через відсутність належного асортименту у крамниці.
За наслідками перевірки прокуратурою буде вжито заходів реагування з метою усунення порушених прав вказаних осіб та притягнення винних до відповідальності, зазначили у прокуратурі.