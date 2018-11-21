В Южной Америке запустили ракету с украинским двигателем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На космодроме Куру в Южной Америке, состоялся запуск ракеты-носителя Vega, которая имеет украинский двигатель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинский научно-производственный комплекс "Южмаш".
“Сегодня в 3:42 по киевскому времени с пусковой площадки Area 1 космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega. Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки во Французской Гвиане ... Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработана предприятием КБ ”Южное“ и изготовлена ЮЖМАШем. Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем двигатели первых трех степеней вместе взятые”, - сообщается на странице научно-производственного комплекса.
В сообщении предприятия говорится, что космический аппарат успешно выведен на орбиту.
Сам аппарат весит 1110 килограммов. С его помощью будут проводить наблюдения за изменениями земной поверхности, выполнять сельскохозяйственный мониторинг и прогнозировать чрезвычайные ситуации и много другого.
Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок четвертой степени двигателя изготовлены украинским государственным предприятием ЮЖМАШ.
Ранее Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) успешно запустило ракету-носитель Antares, первая ступень которой разработали украинские специалисты из КБ “Южное” в сотрудничестве с другими отечественными предприятиями.