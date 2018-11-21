У Південній Америці запустили ракету з українським двигуном
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На космодромі Куру, що в Південній Америці, відбувся запуск ракети-носія Vega, яка має український двигун. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook українського науково-виробничого комплексу "Південмаш".
“Сьогодні о 3:42 за київським часом із пускової площадки Area 1 космодрому Куру стартувала ракета-носій Vega. Космодром Куру знаходиться на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані ... Блок маршового двигуну четвертого ступеню розроблено КБ „Південне“ та виготовлено ПІВДЕНМАШем. Цікаво, що український двигун працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів разом взяті”, — повідомляється на сторінці науково-виробничого комплексу.
В повідомленні підприємства повідомляється, що космічний апарат успішно виведено на орбіту.
Сам апарат важить 1110 кілограмів. За його допомогою будуть проводити спостереження за змінами земної поверхні, виконувати сільськогосподарський моніторинг та прогнозувати надзвичайні ситуації тощо.
Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільними зусиллями Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Блок четвертого ступеня двигуна виготовлено українським державним підприємством ПІВДЕНМАШ.
Раніше Національне аерокосмічне агентство США (NASA) успішно запустило ракету-носій Antares, перший ступінь якої розробили українські фахівці з КБ “Південне” у співпраці з іншими вітчизняними підприємствами.