В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На Ярославском шоссе в Московской области России грузовик въехал в опору наземного пешеходного моста. Мост обрушился, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД, передает УНН.
"На 31-м километре Ярославского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и наехал на опорную балку наземного пешеходного моста. В результате ДТП произошло обрушение моста, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают причины ДТП.
Напомним, 29 июля десантный катер типа "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге. Инцидент произошел во время прохождения в парадном строю по Неве. Катер унесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста. После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.