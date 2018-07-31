В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост

"На 31-м километре Ярославского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и наехал на опорную балку наземного пешеходного моста. В результате ДТП произошло обрушение моста, пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают причины ДТП.



Напомним, 29 июля десантный катер типа "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге. Инцидент произошел во время прохождения в парадном строю по Неве. Катер унесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста. После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.



