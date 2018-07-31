У Підмосков'ї вантажівка знесла пішохідний міст

"На 31-му кілометрі Ярославського шосе водій вантажівки не впорався з керуванням і наїхав на опорну балку наземного пішохідного мосту. В результаті ДТП сталося обвалення мостУ, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Зараз на місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП.



Нагадаємо, 29 липня десантний катер типу "Серна" врізався в опору Благовіщенського мосту в Петербурзі. Інцидент стався під час проходження в парадному строю по Неві. Катер віднесло течією від попереду йдуть кораблів і він навалився лівим бортом на опору моста. Після удару катер зміг відійти від опори, вирівняти курс і продовжити рух.



