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У Підмосков'ї вантажівка знесла пішохідний міст

У Підмосков'ї вантажівка знесла пішохідний міст

Київ • УНН

 • 8658 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. На Ярославському шосе в Московській області Росії вантажівка в'їхала в опору наземного пішохідного мосту. Міст обрушився, постраждалих немає. Про це ТАСС повідомили в прес-службі підмосковного ГУ МВС, передає УНН.

"На 31-му кілометрі Ярославського шосе водій вантажівки не впорався з керуванням і наїхав на опорну балку наземного пішохідного мосту. В результаті ДТП сталося обвалення мостУ, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, 29 липня десантний катер типу "Серна" врізався в опору Благовіщенського мосту в Петербурзі. Інцидент стався під час проходження в парадному строю по Неві. Катер віднесло течією від попереду йдуть кораблів і він навалився лівим бортом на опору моста. Після удару катер зміг відійти від опори, вирівняти курс і продовжити рух.

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