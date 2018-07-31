У Підмосков'ї вантажівка знесла пішохідний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На Ярославському шосе в Московській області Росії вантажівка в'їхала в опору наземного пішохідного мосту. Міст обрушився, постраждалих немає. Про це ТАСС повідомили в прес-службі підмосковного ГУ МВС, передає УНН.
"На 31-му кілометрі Ярославського шосе водій вантажівки не впорався з керуванням і наїхав на опорну балку наземного пішохідного мосту. В результаті ДТП сталося обвалення мостУ, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зараз на місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП.
Нагадаємо, 29 липня десантний катер типу "Серна" врізався в опору Благовіщенського мосту в Петербурзі. Інцидент стався під час проходження в парадному строю по Неві. Катер віднесло течією від попереду йдуть кораблів і він навалився лівим бортом на опору моста. Після удару катер зміг відійти від опори, вирівняти курс і продовжити рух.