В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей Большаков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бывший вице-премьер и первый заместитель председателя правительства России Алексей Большаков, который работал в Кабмине в 1994-1997 годах, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, пациентом которого Большаков был в последнее время, передает УНН.
“Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич умер вечером 21 апреля”, — сказали в медицинском центре.
Официальной информации о дате и месте прощания с О.Большаковим пока не поступало.