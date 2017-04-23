В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей Большаков

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Бывший вице-премьер и первый заместитель председателя правительства России Алексей Большаков, который работал в Кабмине в 1994-1997 годах, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, пациентом которого Большаков был в последнее время, передает УНН.