У Петербурзі помер колишній перший віце-прем'єр РФ Олексій Большаков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Колишній віце-прем’єр і перший заступник голови уряду Росії Олексій Большаков, який працював у кабміні у 1994-1997 роках, помер у Санкт-Петербурзі у віці 77 років. Про це повідомили ТАСС в Північно-Західному федеральному медичному дослідницькому центрі ім. В. А. Алмазова, пацієнтом якого Большаков був останнім часом, передає УНН.
“Він неодноразово раніше надходив на лікування, останній раз прийшов з наростаючою серцевою недостатністю, хвороба розвивалася стрімко. Олексій Олексійович помер увечері 21 квітня”, — сказали в медичному центрі.
Офіційної інформації про дату і місце прощання з О.Большаковим поки не надходило.