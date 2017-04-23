У Петербурзі помер колишній перший віце-прем'єр РФ Олексій Большаков

“Він неодноразово раніше надходив на лікування, останній раз прийшов з наростаючою серцевою недостатністю, хвороба розвивалася стрімко. Олексій Олексійович помер увечері 21 квітня”, — сказали в медичному центрі.

Офіційної інформації про дату і місце прощання з О.Большаковим поки не надходило.