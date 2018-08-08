В Пентагоне назвали неоспоримой защиту от гиперзвукового оружия России

“Владимир Путин все еще не может убрать 400 пусковых площадок для ракет по всей стране, он все равно ничего не может с этим поделать, поэтому наша способность сдерживания остается несомненной, безоговорочной, способной доминировать и реагировать на любую угрозу”, — сказал генерал . “Мы являемся доминирующей военной державой на планете в каждой области, и все это понимают”, — добавил он.

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По его словам, Россию и Китай нельзя назвать “друзьями” США, поскольку они занимаются созданием оружия, способного уничтожить Соединенные Штаты. Хайт добавил, что работой над защитой от гиперзвуковых вооружений следовало заняться 5-10 лет назад.

Напомним, в начале этого года президент России Владимир Путин похвастался тем, что у его страны появилась новая ядерная ракета с неограниченным радиусом действия, но она еще должна пройти успешные испытания. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с отчетом разведки США по программе вооружений, сообщает CNBC. По словам источников, крылатую ракету тестировали четыре раза в период с ноября по февраль, но каждое из испытаний было провальным.