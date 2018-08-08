У Пентагоні назвали незаперечним захист від російської гіперзвукової зброї

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Здатність США до захисту від стратегічних ракет залишилася незаперечною незважаючи на представлену в березні президентом Росії Володимиром Путіним гіперзвукову зброю, заявив глава Стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен на конференції по ракетній і космічній оборони у Хантсвіллі, передає УНН з посиланням на CNBC.

“Володимир Путін все ще не може прибрати 400 пускових майданчиків для ракет по всій країні, він все одно нічого не може з цим вдіяти, тому наша здатність стримування залишається безсумнівною, беззастережною, здатною домінувати і реагувати на будь-яку загрозу”, — сказав генерал. “Ми є домінуючою військовою державою на планеті в кожній області, і всі це розуміють”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розхвалена Путіним ядерна ракета провалила всі тести - розвідка США

За його словами, Росію і Китай не можна назвати “друзями” США, оскільки вони займаються створенням зброї, яка здатна знищити Сполучені Штати. Хайт додав, що роботою над захистом від гіперзвукових озброєнь слід було зайнятися 5-10 років тому.

Нагадаємо, на початку цього року президент Росії Володимир Путін похвалився тим, що у його країни з’явилася нова ядерна ракета з необмеженим радіусом дії, але вона ще повинна пройти успішні тести. Про це з посиланням на джерела, знайомі зі звітом розвідки США щодо програми озброєнь, повідомляє CNBC. За словами джерел, крилату ракету тестували чотири рази у період з листопада по лютий, але кожне з випробувань було провальним.

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