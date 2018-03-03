В Пенсионном фонде отчитались о финансировании пенсий в начале года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Пенсионные выплаты первые два месяца года профинансированы в полном объеме. На эти цели направлено более 60 млрд грн. Об этом сообщил во время годового публичного отчета председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает корреспондент УНН.
"Пенсионные выплаты первых двух месяцев года профинансированы в полном объеме. На эти цели направлено более 60 млрд грн", - сообщил он.
Как уточнил А.Зарудный, в плановом режиме, в начале месяца, уже началось финансирование пенсий марта.
Напомним, по данным ПФУ, в 2017 году проведено осовременивание пенсий для почти 90% общей численности пенсионеров в Украине.