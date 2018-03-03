У Пенсійному фонді відзвітували про фінансування пенсій на початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Пенсійні виплати перших два місяці року профінансовані у повному обсязі. На ці цілі спрямовано понад 60 млрд грн. Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, передає кореспондент УНН.
"Пенсійні виплати перших двох місяців року профінансовані у повному обсязі. На ці цілі спрямовано понад 60 млрд грн", - повідомив він.
Як уточнив О.Зарудний, в плановому режимі, на початку місяця, вже розпочалось фінансування пенсій березня.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у 2017 році проведено осучаснення пенсій для майже 90% загальної чисельності пенсіонерів в Україні.