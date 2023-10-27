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В Павлограде раздетый мужчина напал с ножом на полицейского

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В Павлограде Днепропетровской области мужчина напал на патрульного и ранил его ножом. Нападавшего задержали и ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Павлограде раздетый мужчина напал с ножом на полицейского

Детали 

В пятницу 27 октября наряд полиции Новомосковского районного отдела управления полиции охраны прибыл по вызову о хулиганстве. 

На момент прибытия правоохранители увидели подозреваемого в раздетом виде, он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно и, когда правоохранители попытались забрать нож и успокоить его, мужчина нанес полицейскому ножевое ранение лица. 

Для прекращения нападения другой полицейский применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Фигурант продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею. 

32-летнего местного жителя доставили в больницу и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Ему грозит уголовная ответственность в порядке ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следственные действия продолжаются. Полицейскому оказана необходимая медицинская помощь.

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