У Павлограді роздягнений чоловік напав з ножем на поліцейського

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Павлограді Дніпропетровської області чоловік напав на патрульного та поранив його ножем. Нападника затримали і йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.