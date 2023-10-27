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У Павлограді роздягнений чоловік напав з ножем на поліцейського

Київ • УНН

 • 95912 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Павлограді Дніпропетровської області чоловік напав на патрульного та поранив його ножем. Нападника затримали і йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

У Павлограді роздягнений чоловік напав з ножем на поліцейського

Деталі 

У п'ятницю 27 жовтня наряд поліції Новомосковського районного відділу управління поліції охорони прибув за викликом про хуліганство. 

На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження. Під час спілкування чоловік поводився агресивно та, коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав поліцейському ножове поранення обличчя. 

Для припинення нападу інший поліцейський застосовував табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Фігурант продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию. 

32-річного місцевого жителя доставили до лікарні та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Слідчі дії тривають. Поліцейському надана необхідна медична допомога.

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