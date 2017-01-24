В ПАСЕ одобрили резолюцию относительно нападений на журналистов и свободу СМИ в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым. Об этом на своей странице в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает УНН.
"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", - отметила И.Геращенко.
По ее словам, важно, чтобы Европарламент, осознавая уровень угроз, которые стоят перед ЕС, принял резолюцию противодействия российской пропаганде.
"Из украинской делегации смогла выступить только Елена Сотник, она как раз поднимала вопрос глобальных и общих угроз в контексте информационной гибридной войны, обратила внимание на псевдожурналистские пропагандистские каналы, в частности, Russia Today, которые искажают картину мира", - добавила И.Геращенко.