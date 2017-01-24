У ПАРЄ схвалили резолюцію щодо нападів на журналістів і свободу ЗМІ в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила перший віце-спікер Верховної Ради, член постійної делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко, передає УНН.
"У ПАРЄ прийнято резолюцію "Нападки на журналістів та свобода ЗМі в Європі", підготовлену нашим колегою Володимиром Ар'євим. У резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Семену", - зазначила І.Геращенко.
За її словами, важливо, щоб європарламент, усвідомлюючи рівень загроз, які стоять перед ЄС, ухвалив резолюцію протидії російській пропаганді.
"З украінської делегації змогла виступити тільки Олена Сотник, вона якраз піднімала питання глобальних і спільних загроз в контексті інформаційноі гібрідноі війни, звернула увагу на псевдожурналістські пропагандистські канали, зокрема, Russia Today, які спотворюють картину світу", - додала І.Геращенко.