У ПАРЄ схвалили резолюцію щодо нападів на журналістів і свободу ЗМІ в Європі

"У ПАРЄ прийнято резолюцію "Нападки на журналістів та свобода ЗМі в Європі", підготовлену нашим колегою Володимиром Ар'євим. У резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Семену", - зазначила І.Геращенко.

За її словами, важливо, щоб європарламент, усвідомлюючи рівень загроз, які стоять перед ЄС, ухвалив резолюцію протидії російській пропаганді.

"З украінської делегації змогла виступити тільки Олена Сотник, вона якраз піднімала питання глобальних і спільних загроз в контексті інформаційноі гібрідноі війни, звернула увагу на псевдожурналістські пропагандистські канали, зокрема, Russia Today, які спотворюють картину світу", - додала І.Геращенко.