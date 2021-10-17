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В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла от коронавируса почти два месяца назад

В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла от коронавируса почти два месяца назад

Киев  •  УНН

 • 29105 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения коронавирусом почти за два месяца до голосования. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.

Детали

Ансам Мануэль баллотировалась на парламентских выборах как независимый кандидат от столичного округа и получила поддержку около 2400 избирателей. Однако, как стало известно, еще летом она заразилась коронавирусом, больше месяца провела в больнице и умерла в конце августа. Факт появления “мертвых душ” вызвал острую критику общественности, которая обвинила иракские власти в фальсификации выборов, однако семья погибшей поспешила разъяснить то, что произошло.

На странице в Facebook близкие Ансам опубликовали заявление, в котором говорилось, что молодая женщина баллотировалась самостоятельно, долго боролась с болезнью, но проиграла. На выборах ее друзья и сторонники голосовали за нее “в знак памяти, благодарности и уважения к этой молодой женщине, ушедшей так рано”. Так как имя Ансам по техническим причинам не успели исключить из бюллетеней, многие отдали за нее свои голоса, не зная о том, что случилось с кандидатом.

Дополнение

Как отмечается, с юридической точки зрения ее место в парламенте займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. По данным Высшей избирательной комиссии, в Багдаде на выборах 10 октября зафиксирована самая низкая явка избирателей — не более 30%. На прошлой неделе секретариат правительства объявил, что по итогам выборов в парламент прошли 97 женщин.

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Между тем в субботу вечером иракский избирком сообщил о завершении ручного пересчета части голосов, и результаты, по словам его представителей, не сильно расходятся с электронными, а значит, практически не повлияют на окончательные итоги выборов.

Контекст

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были проведены досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 против коррупции, произвола чиновников и бедности. По итогам голосования многие наблюдатели заявили о подтасовке и фальсификации реальных данных о ходе и итогах выборов, а некоторые проигравшие партии вообще отказались признать итоги голосования.

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