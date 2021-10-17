В парламент Ирака избрана женщина, которая умерла от коронавируса почти два месяца назад

КИЕВ. 17 октября. УНН. Жительница Багдада Ансам Мануэль была избрана в парламент Ирака по итогам выборов несмотря на то, что она умерла от осложнений после заражения коронавирусом почти за два месяца до голосования. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает УНН.