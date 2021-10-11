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На виборах в Іраку переміг священнослужитель

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Партія шиїтського мусульманського священнослужителя Моктади ас-Садра стала переможцем на виборах в Іраку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Підрахунок, заснований на первинних результатах кількох провінцій плюс столиці Багдаду, перевірений представниками місцевого самоврядування, показав, що Садр отримав більше 70 місць, що у разі підтвердження могло б мати значний вплив на формування уряду.

Однак група Садра є лише однією з кількох, яким доведеться вступити в переговори, щоб сформувати коаліцію, здатну домінувати в парламенті.

Доповнення

Садр збільшив свою владу над іракським державою з тих пір, як він став першим на виборах 2018 року, де його коаліція отримала 54 місця.

Непередбачуваний популістський священнослужитель був домінуючою фігурою у політиці Іраку з часів вторгнення США.

Він виступає проти будь-якого іноземного втручання в Ірак, будь то Сполучені Штати, проти яких він боровся з повстанцями після 2003 року, або сусідній Іран, якого він критикував за його тісну причетність до політики Іраку.

Нагадаємо

Попередні дані свідчать, що явка на парламентських виборах в Іраку в неділю становила 41%.

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