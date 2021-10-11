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На выборах в Ираке победил священнослужитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Партия шиитского мусульманского священнослужителя Моктады ас-Садра стала победителем на выборах в Ираке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подсчет, основанный на первичных результатах нескольких провинций плюс столицы Багдада, проверенный представителями местного самоуправления, показал, что Садр получил более 70 мест, в случае подтверждения могло бы иметь значительное влияние на формирование правительства.

Однако группа Садра является лишь одной из нескольких, которым придется вступить в переговоры, чтобы сформировать коалицию, способную доминировать в парламенте.

Дополнение

Садр увеличил свою власть над иракским государством с тех пор, как он стал первым на выборах 2018 года, где его коалиция получила 54 места.

Непредсказуемый популистский священнослужитель был доминирующей фигурой в политике Ирака со времен вторжения США.

Он выступает против любого иностранного вмешательства в Ирак, будь то Соединенные Штаты, против которых он боролся с повстанцами после 2003 года, или соседней Иран, которого он критиковал за его тесную причастность к политике Ирака.

Напомним

Предварительные данные свидетельствуют, что явка на парламентских выборах в Ираке в воскресенье составляла 41%.

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