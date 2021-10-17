У парламент Іраку обрано жінку, яка померла від коронавірусу майже два місяці тому

Деталі

Ансам Мануель балотувалася на парламентських виборах як незалежний кандидат від столичного округу і отримала підтримку близько 2 400 виборців. Однак, як стало відомо, ще влітку вона заразилася коронавірусом, більше місяця провела в лікарні і померла в кінці серпня. Факт появи “мертвих душ” викликав гостру критику громадськості, яка звинуватила іракську владу в фальсифікації виборів, однак родина загиблої поспішила роз’яснити те, що сталося.

На сторінці в Facebook близькі Ансам опублікували заяву, в якій йшлося, що молода жінка балотувалася самостійно, довго боролася з хворобою, але програла. На виборах її друзі і прихильники голосували за неї “в знак пам’яті, вдячності і поваги до цієї молодої жінки, що так рано пішла з життя”. Так як ім’я Ансам з технічних причин не встигли виключити з бюлетенів, багато хто віддав за неї свої голоси, не знаючи про те, що трапилося з кандидатом.

Доповнення

Як зазначається, з юридичної точки зору її місце в парламенті займе наступний за кількістю набраних голосів кандидат. За даними Вищої виборчої комісії, в Багдаді на виборах 10 жовтня зафіксована найнижча явка виборців — трохи більше 30%. На минулому тижні секретаріат уряду оголосив, що за підсумками виборів до парламенту пройшли 97 жінок.

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Тим часом в суботу ввечері іракський виборчком повідомив про завершення ручного перерахунку частини голосів, і результати, за словами його представників, не сильно розходяться з електронними, а значить, практично не вплинуть на остаточні підсумки виборів.

Контекст

Вибори в парламент Іраку повинні були відбутися в 2022 році, але були проведені достроково після масових антиурядових виступів в кінці 2019 року проти корупції, свавілля чиновників і бідності. За підсумками голосування багато спостерігачів заявили про підтасовування і фальсифікації реальних даних про хід та підсумки виборів, а деякі програвші партії взагалі відмовилися визнати підсумки голосування.