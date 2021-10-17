У парламент Іраку обрано жінку, яка померла від коронавірусу майже два місяці тому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Мешканка Багдада Ансам Мануель була обрана до парламенту Іраку за підсумками виборів не дивлячись на те, що вона померла від ускладнень після зараження коронавірусом майже за два місяці до голосування. Про це повідомив телеканал Al Arabiya, передає УНН.
Деталі
Ансам Мануель балотувалася на парламентських виборах як незалежний кандидат від столичного округу і отримала підтримку близько 2 400 виборців. Однак, як стало відомо, ще влітку вона заразилася коронавірусом, більше місяця провела в лікарні і померла в кінці серпня. Факт появи “мертвих душ” викликав гостру критику громадськості, яка звинуватила іракську владу в фальсифікації виборів, однак родина загиблої поспішила роз’яснити те, що сталося.
На сторінці в Facebook близькі Ансам опублікували заяву, в якій йшлося, що молода жінка балотувалася самостійно, довго боролася з хворобою, але програла. На виборах її друзі і прихильники голосували за неї “в знак пам’яті, вдячності і поваги до цієї молодої жінки, що так рано пішла з життя”. Так як ім’я Ансам з технічних причин не встигли виключити з бюлетенів, багато хто віддав за неї свої голоси, не знаючи про те, що трапилося з кандидатом.
Доповнення
Як зазначається, з юридичної точки зору її місце в парламенті займе наступний за кількістю набраних голосів кандидат. За даними Вищої виборчої комісії, в Багдаді на виборах 10 жовтня зафіксована найнижча явка виборців — трохи більше 30%. На минулому тижні секретаріат уряду оголосив, що за підсумками виборів до парламенту пройшли 97 жінок.
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Тим часом в суботу ввечері іракський виборчком повідомив про завершення ручного перерахунку частини голосів, і результати, за словами його представників, не сильно розходяться з електронними, а значить, практично не вплинуть на остаточні підсумки виборів.
Контекст
Вибори в парламент Іраку повинні були відбутися в 2022 році, але були проведені достроково після масових антиурядових виступів в кінці 2019 року проти корупції, свавілля чиновників і бідності. За підсумками голосування багато спостерігачів заявили про підтасовування і фальсифікації реальних даних про хід та підсумки виборів, а деякі програвші партії взагалі відмовилися визнати підсумки голосування.