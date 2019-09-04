В ЮАР пять человек погибли в результате нападений на иностранные предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Южно-Африканской Республике жертвами нападений на иностранные предприятия на почве ксенофобии стали пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и BBC.
"Пять человек погибли в Южной Африке вследствие ксенофобских атак", - заявили в полиции.
"Президент Южно-Африканской Республики Кирилл Рамафоса говорит, что ксенофобия и насилие являются" неприемлемыми", полиция использовала резиновые пули во время столкновений с протестующими после того, как части Йоханнесбурга пострадали в новой волны насилия против иностранцев", - говорится в продолжении истории.
Как сообщает BBC, в понедельник в Йоханнесбурге арестовали десятки людей, подозреваемых в причастности к погромам учреждений, которыми управляют иностранцы. Правительства других стран континента выдали предупреждение своим гражданам, находящимся в ЮАР об опасности насилия.
Нападения на бизнес, которым управляют "иностранные граждане, - это нечто совершенно неприемлемое, то, что мы не можем позволить в Южной Африке", - сказал Рамафоса.
Напомним, три человека напали на 44-летнего украинском с ножами на территории Южно-Африканской республики.
В Южной Африке, в пригороде Кейптауна неизвестные убили украинского туриста и украли его личные вещи.