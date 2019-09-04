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У Південній Африці 5 осіб загинули в результаті нападів на іноземні підприємства

У Південній Африці 5 осіб загинули в результаті нападів на іноземні підприємства

Київ • УНН

 • 9820 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Південно-Африканській Республіці жертвами нападів на іноземні підприємства на ґрунті ксенофобії стали п’ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і BBC.

"П’ятеро осіб загинули у Південній Африці унаслідок ксенофобських атак", - заявили у поліції.

"Президент Південно-Африканської Республіки Кирил Рамафоса каже, що ксенофобія та насильство є "неприйнятними", поліція використовувала гумові кулі під час сутичок з протестувальниками після того, як частини Йоганнесбурга постраждали у новій хвилі насильства проти іноземців", - йдеться у продовженні історії.

Як повідомляє BBC, у понеділок у Йоганнесбурзі заарештували десятки людей, які підозрюються у причетності до погромів установ, якими керують іноземці. Уряди інших країн континенту видали попередження своїм громадянам, які перебувають у ПАР щодо небезпеки насильства.

Напади на бізнес, яким керують "іноземні громадяни, - це щось абсолютно неприйнятне, те, що ми не можемо дозволити у Південній Африці", - сказав Рамафоса.

Нагадаємо, три людини напали на 44-річного українця з ножами на території Південно-Африканської республіки.

У Південній Африці, в передмісті Кейптауна невідомі вбили українського туриста і вкрали його особисті речі.

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