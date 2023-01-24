В Пакистане заявили, что причиной отключения электроэнергии в стране могла быть кибератака

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"Сегодня, в 5:15 утра, подача электроэнергии была полностью восстановлена. Все 1112 станций сети восстановлены в течение 24 часов", - сказал министр журналистам.

Детали

Он добавил, что причины "технического сбоя" в системе электроснабжения будет расследовать следствие, и отметил усилия техников в восстановлении функциональности сети снабжения. Дастгир также высказал предположение, что инцидент был вызван хакерами, которые были нацелены на системы пакистанской сети. Министр отметил, что надеется, что комитет из трех членов, созданный премьер-министром Шехбазом Шарифом, разберется в этом.

"Мы будем полностью сотрудничать с комитетом, который, как ожидается, завершит предварительное расследование в течение нескольких дней", - сообщил он.

Кроме этого, Дастгир предупредил, что на этой неделе некоторые потребители все еще могут столкнуться с "обычными отключениями электроэнергии", поскольку две атомные электростанции Пакистана и угольные электростанции еще не полностью заработали. Позже премьер-министр Шариф извинился за неудобства, вызванные отключением электроэнергии, и пообещал устранить ответственность за серьезную аварию.

"От имени своего правительства я хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу неудобств, которые испытали наши граждане из-за вчерашнего отключения электроэнергии. По моему поручению проводится расследование по установлению причин сбоя электроснабжения. Ответственность будет установлена", – написал он в Twitter.

Напомним

Большинство городов по всему Пакистану в понедельник, 23 января, остались без электричества из-за неисправности линий электропередачи.

Это было второе крупное отключение электроэнергии в стране за четыре месяца и первое общенациональное отключение электроэнергии с января 2021 года, когда страна пострадала от беспрецедентного экономического кризиса и пыталась оправиться от прошлогоднего катастрофического наводнения, которое оставило треть ее территории под водой.