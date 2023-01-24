В Пакистане заявили, что причиной отключения электроэнергии в стране могла быть кибератака

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19490 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 73373 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116592 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116200 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265418 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132919 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121602 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371822 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83656 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136409 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111355 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76974 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16414 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12383 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13027 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265418 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293033 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371822 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347357 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77044 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111419 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130697 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170393 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79613 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

В Пакистане заявили, что причиной отключения электроэнергии в стране могла быть кибератака

Киев • УНН

 • 969334 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир заявил, что существует "отдаленная вероятность", что причиной двухдневного общенационального отключения электроэнергии могла стать кибератака. Кроме этого, он сообщил, что электроснабжение в стране восстановлено, пишет УНН со ссылкой на Independent.

В Пакистане заявили, что причиной отключения электроэнергии в стране могла быть кибератака

Цитата

"Сегодня, в 5:15 утра, подача электроэнергии была полностью восстановлена. Все 1112 станций сети восстановлены в течение 24 часов", - сказал министр журналистам.

Детали

Он добавил, что причины "технического сбоя" в системе электроснабжения будет расследовать следствие, и отметил усилия техников в восстановлении функциональности сети снабжения. Дастгир также высказал предположение, что инцидент был вызван хакерами, которые были нацелены на системы пакистанской сети. Министр отметил, что надеется, что комитет из трех членов, созданный премьер-министром Шехбазом Шарифом, разберется в этом.

"Мы будем полностью сотрудничать с комитетом, который, как ожидается, завершит предварительное расследование в течение нескольких дней", - сообщил он.

Кроме этого, Дастгир предупредил, что на этой неделе некоторые потребители все еще могут столкнуться с "обычными отключениями электроэнергии", поскольку две атомные электростанции Пакистана и угольные электростанции еще не полностью заработали. Позже премьер-министр Шариф извинился за неудобства, вызванные отключением электроэнергии, и пообещал устранить ответственность за серьезную аварию.

"От имени своего правительства я хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу неудобств, которые испытали наши граждане из-за вчерашнего отключения электроэнергии. По моему поручению проводится расследование по установлению причин сбоя электроснабжения. Ответственность будет установлена", – написал он в Twitter.

Напомним

Большинство городов по всему Пакистану в понедельник, 23 января, остались без электричества из-за неисправности линий электропередачи.

Это было второе крупное отключение электроэнергии в стране за четыре месяца и первое общенациональное отключение электроэнергии с января 2021 года, когда страна пострадала от беспрецедентного экономического кризиса и пыталась оправиться от прошлогоднего катастрофического наводнения, которое оставило треть ее территории под водой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25