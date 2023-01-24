У Пакистані заявили, що причиною відключення електроенергії в країні могла бути кібератака

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11158 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 23226 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 34406 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 44572 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 78275 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 51454 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 107192 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 77385 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62414 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119557 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.6м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 48751 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38896 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 97006 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 40076 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 36318 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 78251 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98497 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 107179 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 228432 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 277658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37349 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41074 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30588 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34792 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50180 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У Пакистані заявили, що причиною відключення електроенергії в країні могла бути кібератака

Київ • УНН

 • 969334 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр енергетики Пакистану Хуррам Дастгір заявив, що існує "віддалена ймовірність", що причиною дводенного загальнонаціонального відключення електроенергії могла стати кібератака. Крім цього, він повідомив, що електропостачання в країні відновлено, пише УНН з посиланням на Independent.

У Пакистані заявили, що причиною відключення електроенергії в країні могла бути кібератака

Цитата

"Сьогодні, о 5:15 ранку, подачу електроенергії було повністю відновлено. Усі 1112 станцій мережі відновлено протягом 24 годин", - сказав міністр журналістам.

Деталі

Він додав, що причини "технічного збою" в системі електропостачання розслідуватиме слідство, і відзначив зусилля техніків у відновленні функціональності мережі постачання. Дастгір також висловив припущення, що інцидент був спричинений хакерами, які були націленв на системи пакистанської мережі. Міністр зауважив, що сподівається, що комітет із трьох членів, створений прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом, розбереться у цьому.

"Ми будемо повністю співпрацювати з комітетом, який, як очікується, завершить попереднє розслідування протягом кількох днів", - повідомив він.

Крім цього, Дастгір попередив, що цього тижня деякі споживачі все ще можуть зіткнутися зі "звичайними відключеннями електроенергії", оскільки дві атомні електростанції Пакистану та вугільні електростанції ще не повністю запрацювали. Пізніше прем’єр-міністр Шаріф попросив вибачення за незручності, спричинені відключенням електроенергії, і пообіцяв усунути відповідальність за серйозну аварію.

"Від імені свого уряду я хотів би висловити щирі співчуття з приводу незручностей, яких зазнали наші громадяни через вчорашнє відключення електроенергії. За моїм дорученням проводиться розслідування щодо встановлення причин збою електропостачання. Відповідальність буде встановлена", – написав він у Twitter.

Нагадаємо

Більшість міст по всьому Пакистану у понеділок, 23 січня, залишилися без електрики через несправність ліній електропередачі.

Це було друге велике відключення електроенергії в країні за чотири місяці та перше загальнонаціональне відключення електроенергії з січня 2021 року, коли країна постраждала від безпрецедентної економічної кризи та намагалася оговтатися від торішньої катастрофічної повені, яка залишила третину її території під водою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02