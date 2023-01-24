У Пакистані заявили, що причиною відключення електроенергії в країні могла бути кібератака

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"Сьогодні, о 5:15 ранку, подачу електроенергії було повністю відновлено. Усі 1112 станцій мережі відновлено протягом 24 годин", - сказав міністр журналістам.

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Він додав, що причини "технічного збою" в системі електропостачання розслідуватиме слідство, і відзначив зусилля техніків у відновленні функціональності мережі постачання. Дастгір також висловив припущення, що інцидент був спричинений хакерами, які були націленв на системи пакистанської мережі. Міністр зауважив, що сподівається, що комітет із трьох членів, створений прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом, розбереться у цьому.

"Ми будемо повністю співпрацювати з комітетом, який, як очікується, завершить попереднє розслідування протягом кількох днів", - повідомив він.

Крім цього, Дастгір попередив, що цього тижня деякі споживачі все ще можуть зіткнутися зі "звичайними відключеннями електроенергії", оскільки дві атомні електростанції Пакистану та вугільні електростанції ще не повністю запрацювали. Пізніше прем’єр-міністр Шаріф попросив вибачення за незручності, спричинені відключенням електроенергії, і пообіцяв усунути відповідальність за серйозну аварію.

"Від імені свого уряду я хотів би висловити щирі співчуття з приводу незручностей, яких зазнали наші громадяни через вчорашнє відключення електроенергії. За моїм дорученням проводиться розслідування щодо встановлення причин збою електропостачання. Відповідальність буде встановлена", – написав він у Twitter.

Нагадаємо

Більшість міст по всьому Пакистану у понеділок, 23 січня, залишилися без електрики через несправність ліній електропередачі.

Це було друге велике відключення електроенергії в країні за чотири місяці та перше загальнонаціональне відключення електроенергії з січня 2021 року, коли країна постраждала від безпрецедентної економічної кризи та намагалася оговтатися від торішньої катастрофічної повені, яка залишила третину її території під водою.