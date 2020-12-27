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В Пакистане террористы атаковали военный блокпост: минимум 7 жертв

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. По меньшей мере семеро сотрудников службы безопасности погибли в результате нападения террористов на пост военизированного Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Xinhua со ссылкой на пресс-службу армии, пишет УНН.

В Пакистане террористы атаковали военный блокпост: минимум 7 жертв

Согласно его данным, столкновение силовиков и террористов произошло поздно вечером в субботу. После интенсивной перестрелки военным удалось отбить атаку боевиков, после чего была оцеплена территория и заблокированы пути отхода для ареста обратившихся в бегство террористов.

“Продолжаются крупномасштабные операции по поиску (боевиков) и разминированию. Подобным трусливым действиям враждебных элементов, поддерживаемых антиправительственными силами, не будет позволено саботировать тяжело завоеванные мир и процветание в Белуджистане”, — заявил на своей странице в Twitter спикер пресс-службы вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар.

“Службы безопасности решительно настроены любой ценой помешать их гнусным замыслам”, — добавил он.

Terrorists fire raid on Frontier Corps Balochistan post in Sharig, Harnai, Balochistan late last night. During intense exchange of fire, 7 brave soldiers embraced shahadat while repulsing raiding terrorists. Area has been cordoned off and escape routes have been blocked (1/3)

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 27, 2020

...Security Forces are determined to thwart their nefarious designs at all costs. (3/3)

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 27, 2020

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