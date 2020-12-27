У Пакистані терористи атакували військовий блокпост: щонайменше 7 жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Щонайменше семеро співробітників служби безпеки загинули в результаті нападу терористів на пост воєнізованого Прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан на південному заході країни. Про це в неділю повідомило агентство Xinhua з посиланням на пресслужбу армії, пише УНН.
Згідно з його даними, зіткнення силовиків і терористів відбулося пізно ввечері в суботу. Після інтенсивної перестрілки військовим вдалося відбити атаку бойовиків, після чого була оточена територія і заблоковані шляхи відходу для арешту терористів, які вирішили втекти.
“Тривають великомасштабні операції з пошуку (бойовиків) і розмінування. Подібним боягузливим діям ворожих елементів, підтримуваних антиурядовими силами, не буде дозволено саботувати важко завойовані мир і процвітання в Белуджистані”, — заявив на своїй сторінці в Twitter спікер пресслужби збройних сил Пакистану генерал-майор Бабар Іфтіхар.
“Служби безпеки рішуче налаштовані будь-яку ціну перешкодити їхнім мерзенним задумам”, — додав він.
Terrorists fire raid on Frontier Corps Balochistan post in Sharig, Harnai, Balochistan late last night. During intense exchange of fire, 7 brave soldiers embraced shahadat while repulsing raiding terrorists. Area has been cordoned off and escape routes have been blocked (1/3)— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 27, 2020
... Security Forces are determined to thwart their nefarious designs at all costs. (3/3)— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 27, 2020