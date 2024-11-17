В результате ракетного удара по Сумах погибли восемь человек, из них двое детей
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по девятиэтажному дому в Сумах погибли 8 человек, среди которых 2 детей. Эвакуированы более 400 жителей, десятки раненых, спасательная операция продолжается.
Из дома в Сумах, по которому сегодня, 17 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар, эвакуированы более 400 человек. Известно уже о 8 погибших, среди которых 2 детей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Более 400 человек эвакуированы из поврежденного Россией дома в Сумах... К сожалению, есть жертвы: по состоянию на сейчас поступила информация о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется"
Отмечается, что сейчас продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара, чтобы найти всех пострадавших.
Разворачиваются пункты несокрушимости. Спасатели, полицейские, все другие нужные службы на месте - помогают людям справиться с травмами, оказывают всю необходимую поддержку. Полиция документирует последствия военного преступления, принимает заявления граждан,
Напомним
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.