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В результате ракетного удара по Сумах погибли восемь человек, из них двое детей

В результате ракетного удара по Сумах погибли восемь человек, из них двое детей

Киев  •  УНН

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В результате российского ракетного удара по девятиэтажному дому в Сумах погибли 8 человек, среди которых 2 детей. Эвакуированы более 400 жителей, десятки раненых, спасательная операция продолжается.

Из дома в Сумах, по которому сегодня, 17 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар, эвакуированы более 400 человек. Известно уже о 8 погибших, среди которых 2 детей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Более 400 человек эвакуированы из поврежденного Россией дома в Сумах... К сожалению, есть жертвы: по состоянию на сейчас поступила информация о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара, чтобы найти всех пострадавших.

Разворачиваются пункты несокрушимости. Спасатели, полицейские, все другие нужные службы на месте - помогают людям справиться с травмами, оказывают всю необходимую поддержку. Полиция документирует последствия военного преступления, принимает заявления граждан,

- добавил Клименко.

Напомним

Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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