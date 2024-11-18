путин не заинтересован в мире и не готов к переговорам - Макрон

Российский диктатор владимир путин не заинтересован в мире и не готов к переговорам по его достижению. Вместо этого он намерен обострить боевые действия. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Я думаю, понятно, что намерения президента путина в том, чтобы усилить боевые действия, как мы видим уже несколько недель,

Он подчеркнул, что обязанность каждого заключается в том, чтобы подтолкнуть россию к прекращению боевых действий и переговоров о мире на условиях, которые "уважают международное право".

Чтобы он не говорил, что не хочет мира и не готов к переговорам