путин не заинтересован в мире и не готов к переговорам - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что путин не заинтересован в мире и планирует усилить боевые действия. Макрон подчеркнул необходимость заставить россию прекратить войну и начать переговоры на условиях международного права.
Российский диктатор владимир путин не заинтересован в мире и не готов к переговорам по его достижению. Вместо этого он намерен обострить боевые действия. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Я думаю, понятно, что намерения президента путина в том, чтобы усилить боевые действия, как мы видим уже несколько недель,
Он подчеркнул, что обязанность каждого заключается в том, чтобы подтолкнуть россию к прекращению боевых действий и переговоров о мире на условиях, которые "уважают международное право".
Чтобы он не говорил, что не хочет мира и не готов к переговорам
Напомним
Франция и Великобритания разрешили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.