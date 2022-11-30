В оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь

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“Во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал”, — говорится в сообщении.

Напомним

В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.