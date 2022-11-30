В оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Во временно оккупированной Горловке одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда ограничен доступ гражданских. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
“Во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал”, — говорится в сообщении.
Напомним
В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.